Двоє чоловіків трагічно загинули на Львівщині

У ніч із 9 на 10 квітня на Львівщині троє осіб потрапили під потяги, двоє з них отримали травми, несумісні з життям.

Про це інформує департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обладміністрації.

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"О 00:40 годині на перегоні Скнилів – Львів, в районі залізничного переїзду біля Скнилівського мосту, електровозом, що рухався в напрямку станції Львів, було травмовано жителя міста Львова", – йдеться у повідомленні.



70-річного мешканця госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.



О 2:45 на перегоні Персенківка – Львів електровоз смертельно травмував невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію.



Поїзд "Солотвино-Львів" смертельно травмував чоловіка, особу якого не встановлено, на переїзді Комарно-Любінь Великий. Подія трапилася о 05:25.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

До слова, у понеділок, 9 квітня, у Буському районі Львівської області перевернувся вантажний потяг. Потрощені вагони заблокували рух залізницею.