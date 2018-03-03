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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві

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Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві
Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві / Фото з вільних джерел

Тіло двох чоловіків знайшли біля зупинки громадського транспорту на вулиці Райдужній у Дніпровському районі Києва.

Про це інформує dtp.kiev.ua.

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Тіло одного чоловіка знайшли на зупинці транспорту. За попередніми даними, чоловік помер на зупинці через хворе серце. Поблизу знайшли інше тіло чоловіка, який, ймовірно, наклав на себе руки. За попередніми даними, він стрибнув з даху житлового будинку.

Зараз працюють медики та правоохоронці, вони очікують слідчо-оперативну групу.

Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві
Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві

Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві
Двоє чоловіків трагічно загинули поблизу зупинки у Києві

До слова, у Любомлі, що на Волині за дивних обставин померла 34-річна жінка. Вона народжувала свою третю дитину, після кесаревого розтину жінка почала втрачати кров.

Теги: Новини України Жертви Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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