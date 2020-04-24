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      Двоє дітей під дією наркотиків неадекватно поводились на вулицях Дніпра: фото і відео

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      Хлопчик під дією наркотиків
      Хлопчик під дією наркотиків / Поліція Дніпропетровської області

      Медикам у Дніпрі двічі за день довелося рятувати дітей, які перебували під дією наркотиків. Одному з них – 12 років, іншому – 13.

      Перший випадок стався з 12-річним хлопцем на вулиці Романа Шухевича, повідомили у поліції. Перехожі помітили неадекватну поведінку, після чого і викликали швидку допомогу та правоохоронців.

      Водночас 10-річний хлопчик на Mercedes приїхав за покупками до магазину на Запоріжжі: відео

      Як пояснив брат неповнолітнього, якому стало зле, вони вживали наркотики, які взяли у дорослих хлопців. Хлопчика шпиталізували.

      Варте уваги! Під час карантину діти до 14 років мають перебувати на вулиці лише під наглядом дорослих.

      Іншого потерпілого від вживання наркотичних речовин підлітка виявили на вулиці 20-річчя Перемоги. 13-річного хлопця просто трясло на вулиці, через шо перехожі й викликали медиків. Його теж шпиталізували з наркотичним отруєнням.

      Дивіться відео неадекватної поведінки 13-літнього хлопця під наркотиками

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мычат и ни на что не реагируют: в Днепре скорые увозят с улиц детей под кайфом ⠀ 23 апреля в Днепре произошло сразу два резонансных случая с мальчиками 12-ти и 13-ти лет. Обоих на улице нашли прохожие в неадекватном состоянии после употребления наркотиков. Найдены ли те, кто дал детям наркотики, в полиции не сообщили. ⠀ Как заяили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области: ⠀ "12-летнего мальчика в неадекватном состоянии, с признаками наркотической интоксикации заметили прохожие на улице Романа Шухевича. Они вызвали патрульных и скорую помощь. Как пояснил брат несовершеннолетнего, которому стало плохо, они употребляли наркотики, которые взяли у взрослых парней. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников ювенальной превенции Чечеловского отделения полиции и отца ребенка. Мальчика госпитализировали. ⠀ Другого пострадавшего от употребления наркотических веществ подростка обнаружили на улице 20-летия Победы. Небезразличная гражданка заметила неадекватное состояние ребенка и вызвали полицию и скорую. По словам врачей, предварительно у 13-летнего парня наркотическое отравление. Его госпитализировали. На место происшествия патрульные вызвали мать ребенка и сообщили о случае в ювенальную превенцию. ⠀ Уважаемые родители! Постоянно напоминайте своим детям о пагубном влиянии наркотиков, и страшных последствия от их употребления. Будьте ответственными - интересуйтесь где проводят свободное время ваши дети. ⠀ Также напоминаем, что во время карантина дети до 14 лет должны находиться на улице только под присмотром взрослых."

      Допис, поширений ДНЕПР • DNEPR 18+ (@hyevuy_dnepr)

      В обох випадках на місце подій викликали батьків дітей. А також представників ювенальної превенції.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Дніпра Діти і неповнолітні Наркотики
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