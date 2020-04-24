Двоє дітей під дією наркотиків неадекватно поводились на вулицях Дніпра: фото і відео

Медикам у Дніпрі двічі за день довелося рятувати дітей, які перебували під дією наркотиків. Одному з них – 12 років, іншому – 13.

Перший випадок стався з 12-річним хлопцем на вулиці Романа Шухевича, повідомили у поліції. Перехожі помітили неадекватну поведінку, після чого і викликали швидку допомогу та правоохоронців.

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Як пояснив брат неповнолітнього, якому стало зле, вони вживали наркотики, які взяли у дорослих хлопців. Хлопчика шпиталізували.

Варте уваги! Під час карантину діти до 14 років мають перебувати на вулиці лише під наглядом дорослих.

Іншого потерпілого від вживання наркотичних речовин підлітка виявили на вулиці 20-річчя Перемоги. 13-річного хлопця просто трясло на вулиці, через шо перехожі й викликали медиків. Його теж шпиталізували з наркотичним отруєнням.

Дивіться відео неадекватної поведінки 13-літнього хлопця під наркотиками

В обох випадках на місце подій викликали батьків дітей. А також представників ювенальної превенції.