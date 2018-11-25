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      Двоє гравців довикликані в збірну України перед матчами відбору на ЧС-2019

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      Ігор Бояркін
      Ігор Бояркін / ФБУ

      Тренерський штаб збірної України з баскетболу вніс зміни до складу команди, яка готується до матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2019 проти Словенії та Іспанії.

      До складу збірної України викликали розігруючого "Черкаських Мавп" Ігоря Бояркіна і форварда "Запоріжжя" Андрія Мироненка. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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      Гравці замінять травмованого легкого форварда Івана Ткаченка і центрового В'ячеслава Петрова. Бояркін раніше вже викликався в збірну на збір в Китаї, а для Мироненка це перша можливість зіграти за національну команду.

      Нагадаємо, що на Україну чекають матчі відбору до чемпіонату світу-2019 проти Словенії 29 листопада та Іспанії 2 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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