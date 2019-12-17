Двоє китайських дипломатів проривалися на військову базу США, та прорвалися лише до Китаю

США таємно видворили двох китайських дипломатів. Причиною такого кроку стало те, що вони начебто у вересні 2019 року намагалися проникнути на військову базу в штаті Вірджинія.

Такий випадок у стосунках США та Китаю трапився уперше за 30 років, пише The New York Times.

Читайте також: Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео

За даними видання, щонайменше одного із виставлених дипломатів підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Як описують інцидент з дипломатами й військовою базою у ЗМІ

Двоє дипломатів разом зі своїми дружинами приїхали на базу сил спеціального призначення США.

Проте охорона з'ясувала, що у китайців немає дозволу на відвідини об'єкту.

І замість того, що розвернутися і поїхати геть, китайці вирішили наполягати: мовляв, право зайти – маємо.

Як наслідок, їх затримали, змусили покинути територію бази, а згодом і країни.

Як реагує офіційний Вашингтон

У Вашингтоні вважають, що дипломати намагалися визначити, як працює система безпеки на базі. Проте скандал не роздуватимуть на фоні потепління стосунків з Китаєм та ймовірному підписанні нової торгової угоди між країнами.

Що кажуть у Китаї

Пекін про ситуацію в курсі, але не став вживати заходів у відповідь (тобто, висилати двох американських дипломатів, як це робиться зазвичай у світовій практиці за подібних обставин).

Самі ж учасники інциденту (китайці, що проривалися на військову базу США) пояснили свої дії так:



► Це непорозуміння через погане знання англійської – вони просто не змогли перекласти, що їм говорили охоронці військового об'єкту.