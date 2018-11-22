Двоє кремезних футболістів знесли з ніг журналістку під час репортажу: відео
Американську журналістку Лауру Рутлейдж, яка працює на телеканалі ESPN, знесли з ніг футболісти під час матчу між університетами Массачусетса і Джорджії.
Під час репортажу вона повернулася обличчям до камери й спиною до поля та вела мовлення на камеру.
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Буквально через декілька секунд на журналістку налетіли два кремезні футболісти та звалили її з ніг.
На щастя, журналістка не постраждала, а футболісти допомогли їй піднятися.
Після інциденту Пратер Хадсон, який захищає кольори з команди Джорджії, у Twitter запросив жінку на побачення.
Однак та відповіла, що заміжня. Її чоловік – бейсболіст Джош Рутледж.
Джерело: 24 Канал
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