Двоє кремезних футболістів знесли з ніг журналістку під час репортажу: відео

Американську журналістку Лауру Рутлейдж, яка працює на телеканалі ESPN, знесли з ніг футболісти під час матчу між університетами Массачусетса і Джорджії.

Під час репортажу вона повернулася обличчям до камери й спиною до поля та вела мовлення на камеру.

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Буквально через декілька секунд на журналістку налетіли два кремезні футболісти та звалили її з ніг.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 листопада 2018 р.

На щастя, журналістка не постраждала, а футболісти допомогли їй піднятися.

Після інциденту Пратер Хадсон, який захищає кольори з команди Джорджії, у Twitter запросив жінку на побачення.

Однак та відповіла, що заміжня. Її чоловік – бейсболіст Джош Рутледж.