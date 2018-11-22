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      Двоє кремезних футболістів знесли з ніг журналістку під час репортажу: відео

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      Двоє футболістів знесли з ніг журналістку під час репортажу
      Двоє футболістів знесли з ніг журналістку під час репортажу / getty images

      Американську журналістку Лауру Рутлейдж, яка працює на телеканалі ESPN, знесли з ніг футболісти під час матчу між університетами Массачусетса і Джорджії.

      Під час репортажу вона повернулася обличчям до камери й спиною до поля та вела мовлення на камеру.

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      Буквально через декілька секунд на журналістку налетіли два кремезні футболісти та звалили її з ніг.

       

      На щастя, журналістка не постраждала, а футболісти допомогли їй піднятися.

      Після інциденту Пратер Хадсон, який захищає кольори з команди Джорджії, у Twitter запросив жінку на побачення.

      Однак та відповіла, що заміжня. Її чоловік – бейсболіст Джош Рутледж.

      Теги: Спорт Футбол Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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