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      Двоє маленьких дітей випали з вікна лікарні

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      Двоє маленьких дітей випали з вінка лікарні на Одещині
      Двоє маленьких дітей випали з вінка лікарні на Одещині / Вісті

      Діти залишилися живі, проте отримали серйозні травми. Так, в результаті падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший брат – ушкодження хребта.

      Наразі вони перебувають в обласній дитячій лікарні, передає пресслужба поліції Одеси.

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      За словами поліцейських, малюків забрали з неблагополучної родини представники служби у справах дітей та поклали дітей у лікарню на обстеження. Проте, коли брат із сестрою залишилися без нагляду медперсоналу, вони дісталися до вікна та випали з нього.

      За фактом неналежного виконання обов’язків поліція розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці повинні встановити всі обставини події, а також осіб, які у ній винні. За подібне порушення винуватцям передбачено до трьох років позбавлення волі з неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Постраждалі Поліція Здоров'я Мозок Діти
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