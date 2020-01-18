Двоє нацгвардійців освідчилися своїм коханим під час присяги: миле відео

У Харкові просто під час присяги двоє нацгвардійців освідчилися коханим. Дівчата витримали кількахвилинну паузу і погодилися.

Під час церемонії 43 осіб склали присягу і стали нацгвардійцями. Це вже п'ята і остання присяга осіннього призову.

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У процесі дійства двоє хлопців – Максим і Дмитро – вирішили освідчитися своїм коханим. Обидві дівчини – Дар'я та Вікторія – погодилися на пропозиції. Пари якнайшвидше хочуть обговорити дати весілля, адже наступні півтора року на наречених чекає служба.



Максим та Дар'я



Вікторія та Дмитро

Дивіться фото, як нацгвардійці освідчилися під час присяги

До слова, у бригаді вже жартують, що скоро освідчення на плацу доведеться вводити в урочисту програму присяги, адже усе більше бійців наважуються поєднати ці дві важливі для них події.

В Національній гвардії, насправді, за осінній призов це вже більш ніж десять освідчень у коханні, а у нашій бригаді – це другий випадок,

– розповіла офіцер групи інформації 5-ї Слобожанської бригади НГУ Діана Краснікова.

Відео: двоє нацгвардійців освідчилися коханим під час присяги