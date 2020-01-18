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      Двоє нацгвардійців освідчилися своїм коханим під час присяги: миле відео

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      Нацгвардієць освідчився коханій / 24 канал

      У Харкові просто під час присяги двоє нацгвардійців освідчилися коханим. Дівчата витримали кількахвилинну паузу і погодилися.

      Під час церемонії 43 осіб склали присягу і стали нацгвардійцями. Це вже п'ята і остання присяга осіннього призову.

      Цікаво: Як зробити пропозицію коханій: незвичні та оригінальні ідеї

      У процесі дійства двоє хлопців – Максим і Дмитро – вирішили освідчитися своїм коханим. Обидві дівчини – Дар'я та Вікторія – погодилися на пропозиції. Пари якнайшвидше хочуть обговорити дати весілля, адже наступні півтора року на наречених чекає служба.

      осввідчення нацгвардійці
      Максим та Дар'я

      освідчення нацгвардійців
      Вікторія та Дмитро

      Дивіться фото, як нацгвардійці освідчилися під час присяги

      До слова, у бригаді вже жартують, що скоро освідчення на плацу доведеться вводити в урочисту програму присяги, адже усе більше бійців наважуються поєднати ці дві важливі для них події.

      В Національній гвардії, насправді, за осінній призов це вже більш ніж десять освідчень у коханні, а у нашій бригаді – це другий випадок,
      – розповіла офіцер групи інформації 5-ї Слобожанської бригади НГУ Діана Краснікова. 

      Відео: двоє нацгвардійців освідчилися коханим під час присяги

       

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      18 січня
      7001
      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Нацгвардія Новини Харкова Сімʼя Стосунки
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