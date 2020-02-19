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      Двоє одеситів вивозили українок у секс-рабство до Німеччини

      - Читать новость на русском
      Двох одеситів затримали за торгівлю людьми / dpsu.gov.ua

      Одеські прикордонники затримали двох чоловіків, які організували міжнародний канал торгівлі людьми. Злочинці обіцяли жінкам роботу за кордоном і відправляли до німецьких борделів.

      За даними прикордонної служби, організатором злочинної групи виявився 44-річний одесит.

      Читайте також: Столичні правоохоронці виявили мережу борделів, організатори заробили 17 мільйонів гривень

      Його затримали 17 лютого в Одеському аеропорту, коли він намагався відправити до Німеччини двох жінок 31 і 23 років. Також затримали ще одного учасника групи – 34-річного жителя Одеси.

      У затриманих вилучили телефони, банківські картки, списки жінок, копії трудових договорів і страхові поліси.

      прикордонна служба проституція
      В Одесі затримали чоловіків за торгівлю людьми / Фото: ДПС

      Зловмисники шукали жінок, які перебувають у важкому матеріальному становищі, та пропонували їм роботу в Німеччині й Ізраїлі. Потерпілих "влаштовували" за підробленими документами. А всі витрати на виїзд з країни організатори групи брали на себе. Але жінки мали відпрацювати ці витрати. Також вони повинні були віддавати злочинцям 70% свого заробітку.

      Одесити торгівля людьми
      Одесити відправляли жінок до німецьких борделів / Фото: ДПС

      Серед жертв – чотири жінки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

      Дивіться відео затримання одеситів:

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Торгівля людьми Проституція Новини Одеси Кримінальні новини Кримінал
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