Двоє одеситів вивозили українок у секс-рабство до Німеччини

Одеські прикордонники затримали двох чоловіків, які організували міжнародний канал торгівлі людьми. Злочинці обіцяли жінкам роботу за кордоном і відправляли до німецьких борделів.

За даними прикордонної служби, організатором злочинної групи виявився 44-річний одесит.

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Його затримали 17 лютого в Одеському аеропорту, коли він намагався відправити до Німеччини двох жінок 31 і 23 років. Також затримали ще одного учасника групи – 34-річного жителя Одеси.

У затриманих вилучили телефони, банківські картки, списки жінок, копії трудових договорів і страхові поліси.



В Одесі затримали чоловіків за торгівлю людьми / Фото: ДПС

Зловмисники шукали жінок, які перебувають у важкому матеріальному становищі, та пропонували їм роботу в Німеччині й Ізраїлі. Потерпілих "влаштовували" за підробленими документами. А всі витрати на виїзд з країни організатори групи брали на себе. Але жінки мали відпрацювати ці витрати. Також вони повинні були віддавати злочинцям 70% свого заробітку.



Одесити відправляли жінок до німецьких борделів / Фото: ДПС

Серед жертв – чотири жінки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання одеситів: