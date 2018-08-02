Двоє українських футболістів потрапили до переліку топ-50 талантів в Європі

Поки головні європейські чемпіонати, а також групові стадії єврокубків не розпочалися, сайт УЄФА опублікував свій перелік 50 гравців, які можуть здивувати в новому сезоні. Серед них і двоє українських футболістів.

Мова йде про двох гравців київського "Динамо" Віктора Циганкова та Володимира Шепелєва, на яких журналісти пропонують звернути увагу європейським вболівальникам.

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Щодо Шепелєва, то на сайті УЄФА відзначають те, що 21-літній гравець лише в лютому 2017 року зіграв першу гру за основу "Динамо", а до кінця сезону 2017/2018 в нього було 36 матчів за киян. Окрім того, футболіст за цей час зіграв три матчі і за Національну збірну України.

Для характеристики Циганкова на сайті викорситали слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса про те, що футболіст "зроблений з того ж тіста, що і Андрій Шевченко". Варто відзначити, що 20-річний Циганков зараз є віце-капітаном "Динамо".

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