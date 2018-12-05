Двоє українців відзначилися голами в 1/8 Кубка Бельгії

4 грудня відбулися матчі Кубка Бельгії з футболу. Нападник "Гента" Роман Яремчук і захисник "Кортрейка" Андрій Бацула ще в першому таймі зуміли відзначитися забитими м'ячами за свої клуби.

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі бельгійського футбольного клубу "Гент" на домашній поєдинок Кубка Бельгії з представником другого дивізіону клубом "Беєрсхот".

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Український форвард став автором першого забитого м’яча у поєдинку "Гент" – "Беєрсхот", який закінчився впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:0, а команда Яремчука вийшла до чвертьфіналу.

У свою чергу, першим голом у складі "Кортрейка" Андрій Бацула в кубковому матчі проти "Зюльте-Варегема".

Українець відкрив рахунок в поєдинку на 41-й хвилині і цей гол виявився вирішальним. "Кортрейк" переміг 1:0 і також вийшов у чвертьфінал Кубка країни. Нагадаємо, що в минулому матчі чемпіонату Бельгії Бацула віддав результативну передачу.

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