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      Двоє українців відзначилися голами в 1/8 Кубка Бельгії

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      Роман Яремчук забив за "Гент"
      Роман Яремчук забив за "Гент"

      4 грудня відбулися матчі Кубка Бельгії з футболу. Нападник "Гента" Роман Яремчук і захисник "Кортрейка" Андрій Бацула ще в першому таймі зуміли відзначитися забитими м'ячами за свої клуби.

      Роман Яремчук вийшов у стартовому складі бельгійського футбольного клубу "Гент" на домашній поєдинок Кубка Бельгії з представником другого дивізіону клубом "Беєрсхот".

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      Український форвард став автором першого забитого м’яча у поєдинку "Гент" – "Беєрсхот", який закінчився впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:0, а команда Яремчука вийшла до чвертьфіналу.

      У свою чергу, першим голом у складі "Кортрейка" Андрій Бацула в кубковому матчі проти "Зюльте-Варегема".

      Українець відкрив рахунок в поєдинку на 41-й хвилині і цей гол виявився вирішальним. "Кортрейк" переміг 1:0 і також вийшов у чвертьфінал Кубка країни. Нагадаємо, що в минулому матчі чемпіонату Бельгії Бацула віддав результативну передачу.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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