Двоє українців вийшли у півфінал Чемпіонату світу з фехтування
На Чемпіонаті світу з фехтування в китайському Усі одразу двоє українців вийшли у півфінал турніру. Відтак збірна України буде мати як мінімум одну нагороду.
Богдан Нікішин в чвертьфіналі обіграв американця Кертіса Макдоуалда (15:10), а Роман Свічкар – швейцарця Бенджаміна Штеффена (15:12).
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У півфіналі Нікішин змагатиметься з Рубеном Лімардо Гасконом, а Свічкар – з Яніком Борелом. Відтак обоє українців можуть зустрітися у фіналі. Якщо ж ні, то як мінімум бронзову нагороду збірна України отримає.
Варто зазначити, що для Свічкаря це перший виступ на дорослому рівні. Нікішин у 2015 році здобував золоту нагороду в командному турнірі у Москві.
Джерело: 24 Канал
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