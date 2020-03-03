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      Двоє засуджених оголосили голодування в колонії на Дніпропетровщині

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      Ув'язнені записали відео, де оголосили про голодування / karpathir.com

      Під Кривим Рогом двоє засуджених повідомили адміністрацію та ЗМІ про своє голодування. Також відеозвернення вони змогли опублікувати у Facebook.

      Ув’язнені перебувають в Широківській колонії та мають претензії до адміністрації. Про це повідомляє видання "Весь Кривий Ріг", до якого надіслали відеозвернення.

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      Наразі відомо лише те, що двоє чоловіків написали заяви на ім’я керівництва колонії і розмістили відео у соцмережі.

      Один із засуджених заявляє, що на нього тисне опер, який вимагає надати інформацію, компроментуючу на кого-небудь з установи – ув'язнених або співробітників адміністрації. Через це 30-річний чоловік 1 березня оголосив голодування.

      Дивіться відео: як засуджений скаржиться на тиск з боку опера

      Ще один ув’язнений стверджує, що йому не надають потрібного лікування, і він має право на лікування поза Шіц-75. На нього також тиснуть і схиляють до "стукацтву".

      Дивіться відео: хворий ув'язнений заявив про голодування

      Адміністрація Широківської колонії буде розбиратися в правдивості інформації, яку повідомили ув’язнені. Але жодних коментарів від установи та наглядових органів не було.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: СІЗО Новини Кривого Рогу Кримінал
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