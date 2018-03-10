Двоє людей на Львівщині отруїлися чадним газом
На Львівщині у приватному будинку в селі Грабовець виявлено двох людей без ознак життя. Це 54-річний чоловік та 57-річна жінка, які там проживали.
Як повідомили у поліції, в ніч на 10 березня до них надійшла інформація про те, що у будинку виявлено два тіла без ознак життя.
"Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік після опівночі прийшов до сусідів, однак двері йому не відчинили. Почувши запах газу, він через вікно проник у будинок і виявив тіла чоловіка та жінки, які там проживали", – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Читайте також: Страшна смертельна ДТП сталася під Львовом
Наразі працівники поліції встановлюють обставини події. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Тіла померлих скеровані на судово-медичну експертизу.
Варто додати, що це вже третій випадок можливої смерті від чадного газу останнім часом. Так, спочатку 5 березня у Бердичеві в квартирі виявили тіла 8 людей, серед них – діти. Згодом три тіла виявили і у Львові 7 березня.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00