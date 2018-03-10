Двоє людей на Львівщині отруїлися чадним газом

На Львівщині у приватному будинку в селі Грабовець виявлено двох людей без ознак життя. Це 54-річний чоловік та 57-річна жінка, які там проживали.

Як повідомили у поліції, в ніч на 10 березня до них надійшла інформація про те, що у будинку виявлено два тіла без ознак життя.

"Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік після опівночі прийшов до сусідів, однак двері йому не відчинили. Почувши запах газу, він через вікно проник у будинок і виявив тіла чоловіка та жінки, які там проживали", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Наразі працівники поліції встановлюють обставини події. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Тіла померлих скеровані на судово-медичну експертизу.

Варто додати, що це вже третій випадок можливої смерті від чадного газу останнім часом. Так, спочатку 5 березня у Бердичеві в квартирі виявили тіла 8 людей, серед них – діти. Згодом три тіла виявили і у Львові 7 березня.