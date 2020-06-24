Дякую за все, – 18-річна Настя показала зворушливі фото сім'ї, яка загинула на Позняках
Студентка Анастасія Недашковська під час вибуху на Позняках у Києві 21 червня дивом залишилась жива, але на жаль, втратила батьків і брата. Тепер дівчина поділилась у мережі зворушливими фото рідних і подякувала їм за все.
Фото Насті Недашковської з загиблими рідними
Архівні світлини з загиблими батьками і братом Анастасія Недашковська опублікувала у своєму інстаграмі за кілька днів після трагедії.
Важливо Шахраї наживаються на горі студентки, яка під час вибуху в Києві втратила всю сім’ю
На цих фото Настя у красивій сріблястій вечірній сукні стоїть поруч з найріднішими людьми.
Дякую за все, мамо. Дякую за все, тату,
– написала вона.
Настя Недашковська з загиблими батьками / колаж 24 каналу – фото з інстаграму
Також дівчина показала світлину зі старшим братом Євгеном, який загинув разом з батьками під час вибуху.
Спочивай з миром. Ти назавжди залишишся найкращим братом,
– відзначила вона.
Анастасія Недашковська з загиблим братом Євгеном / фото з інстаграму дівчини
Коли відбудеться похорон загиблої сім'ї Недашковських
Настя повідомила, що похорон її рідних відбудеться завтра, 25 червня. Вона просить всіх, хто знав її батьків та хоче прийти на церемонію прощання, звертатися до неї. Сама дівчина наразі перебуває у своєї подруги.
Що відомо про загибель родини Недашковських:
- Родина загинула близько 10 ранку 21 червня, коли у багатоповерхівці на Позняках прогримів вибух.
- Квартира родини Недашковських опинилася в епіцентрі вибуху. Батьків і сина одразу ж засипало уламками бетонних плит.
- Вижити вдалося лише донці Анастасії, яка на момент вибуху була у ванній кімнаті. Вона відбулася легкими подряпинами й порізами, і після трагедії перебуває у подруги.
Вибух газу на Позняках в Києві: головне
- Потужний вибух пролунав вранці неділі, 21 липня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.
- Через вибух загинули 5 людей. Окрім сім'ї Недашковських, загинула бабуся-пенсіонерка та чоловік.1976 року народження
- Ймовірною причиною вибуху називають витік газу. Мешканці будинку, де трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку був відчутний запах газу.
- Поліція вже відкрила кримінальну справу через вибух у будинку. Секцію багатоповерхівки, де стався вибух, знесуть. Там було 40 квартир. Тим часом мешканців будинку обіцяють забезпечити житлом до зими.
- Київська влада пообіцяла виділити постраждалим від 50 до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги.