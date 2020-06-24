Студентка Анастасія Недашковська під час вибуху на Позняках у Києві 21 червня дивом залишилась жива, але на жаль, втратила батьків і брата. Тепер дівчина поділилась у мережі зворушливими фото рідних і подякувала їм за все.

Фото Насті Недашковської з загиблими рідними

Архівні світлини з загиблими батьками і братом Анастасія Недашковська опублікувала у своєму інстаграмі за кілька днів після трагедії.

Важливо Шахраї наживаються на горі студентки, яка під час вибуху в Києві втратила всю сім’ю

На цих фото Настя у красивій сріблястій вечірній сукні стоїть поруч з найріднішими людьми.

Дякую за все, мамо. Дякую за все, тату,

– написала вона.



Настя Недашковська з загиблими батьками / колаж 24 каналу – фото з інстаграму

Також дівчина показала світлину зі старшим братом Євгеном, який загинув разом з батьками під час вибуху.

Спочивай з миром. Ти назавжди залишишся найкращим братом,

– відзначила вона.



Анастасія Недашковська з загиблим братом Євгеном / фото з інстаграму дівчини

Сім'я Недашковських:

Володимир – батько, працював машиністом в Укрзалізниці;

Інна – матір, була домогосподаркою;

Євген – старший син, працював кухарем у ресторані;

Анастасія – молодша донька, студентка.

Коли відбудеться похорон загиблої сім'ї Недашковських

Настя повідомила, що похорон її рідних відбудеться завтра, 25 червня. Вона просить всіх, хто знав її батьків та хоче прийти на церемонію прощання, звертатися до неї. Сама дівчина наразі перебуває у своєї подруги.

Що відомо про загибель родини Недашковських:

Родина загинула близько 10 ранку 21 червня, коли у багатоповерхівці на Позняках прогримів вибух.

Квартира родини Недашковських опинилася в епіцентрі вибуху. Батьків і сина одразу ж засипало уламками бетонних плит.

Вижити вдалося лише донці Анастасії, яка на момент вибуху була у ванній кімнаті. Вона відбулася легкими подряпинами й порізами, і після трагедії перебуває у подруги.

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