18:48
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Дякую Богу, що дожив до цього дня": Балух з-за грат привітав Україну зі створенням ПЦУ

      174 Читать новость на русском
      Володимир Балух
      Володимир Балух / krymr.com

      Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у колонії в окупованому Криму, привітав українців із-за грат зі створенням Єдиної помісної православної церкви.

      Слова бранця у коментарі "Крим. Реалії" переповів архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

      Читайте також: Балуху потрібна підтримка: правозахисники просять писати політв'язню Кремля

      Володимир передає привітання усьому українському народу із великою подією, що сталася в Україні. З тим, що пройшов помісний Об'єднавчий собор, який об'єднав українське православ'я в єдину православну сім'ю. Він сказав: "Дякую Богу за те, що я дожив до цієї великої події, і тепер знаю, що в Україні, нарешті, єдина церква,
      – переповів слова бранця священнослужитель.

      За словами архієпископа Климента, Володимир Балух під час кожної зустрічі запитував у нього про Єдину помісну православну церкву, його дуже хвилювала ця тема.

      "Володимир увесь час запитував: "Коли відбудеться собор? Чи буде він? Чи проводиться робота? Він говорив: "Я так молюся, читаю псалтир, щоб, нарешті, церква об'єдналася", – додав він.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Володимир Балух Українці в полоні РФ заручники Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Одіозний Добкін загримів до російського "списку Путіна": подробиці
       16 грудня , 13:50
      Як вплине закон про деокупацію на ситуацію на Донбасі: думка експерта
      4 жовтня 2017 , 07:02
      Українець відтворив унікальне авто, яке стало героєм престижного кіноконкурсу
       30 липня , 08:32
      Зоря забракувала молодого талановитого хавбека
       1 грудня , 14:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук