"Дякую Богу, що дожив до цього дня": Балух з-за грат привітав Україну зі створенням ПЦУ

Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у колонії в окупованому Криму, привітав українців із-за грат зі створенням Єдиної помісної православної церкви.

Слова бранця у коментарі "Крим. Реалії" переповів архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

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Володимир передає привітання усьому українському народу із великою подією, що сталася в Україні. З тим, що пройшов помісний Об'єднавчий собор, який об'єднав українське православ'я в єдину православну сім'ю. Він сказав: "Дякую Богу за те, що я дожив до цієї великої події, і тепер знаю, що в Україні, нарешті, єдина церква,

– переповів слова бранця священнослужитель.

За словами архієпископа Климента, Володимир Балух під час кожної зустрічі запитував у нього про Єдину помісну православну церкву, його дуже хвилювала ця тема.

"Володимир увесь час запитував: "Коли відбудеться собор? Чи буде він? Чи проводиться робота? Він говорив: "Я так молюся, читаю псалтир, щоб, нарешті, церква об'єдналася", – додав він.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.