Дякую, наступний: Аріана Гранде присвятила пісню екс-бойфрендам

25-річна співачка Аріана Гранде, яка днями скасувала заручини з 24-річним телеведучим Пітом Девідсоном, випустила новий трек "Thank you, next" (перекладається "Дякую, наступний"), який присвячений колишнім партнерам.

Трек з'явився на офіційному YouTube-акаунті співачки 3 листопада. Читайте також: Це було найм'якше розлучення, – Джастін Теру вперше прокоментував розрив з Дженніфер Еністон У пісня Гранде згадала своїх колишніх чоловіків: Девідсона, Міллера, а також Біг Шона і Рікі Альвареса. "Майже вийшла заміж. І за Піта я так вдячна. Хотіла б сказати спасибі Малькольму. Тому що він був ангелом. Один навчив мене любові. Один навчив мене терпіти. Інший навчив мене болю. Тепер я така дивовижна. Я любила і я втратила", – співає Аріана у пісні. Слухати пісню Аріани Гранде "Thank you, next": Нагадаємо, Аріана Гранде і Піт Девідсон вирішили взяти паузу у стосунках та скасувати заручини. У ЗМІ подейкують, що причиною завершення стосунків Аріани та Піта стала раптова смерть екс-бойфренда співачки – репера Мак Міллера Що відомо про роман Аріани Гранде та Піта Девідсона?Аріана Гранде закрутила роман з 24-річним телеведучим популярного шоу Saturday Night Live Пітом Девідсоном на початку травня 2018 року. Про свої заручини пара офіційно повідомила мережу на святкуванні дня народження актора Роберта Паттінсона в Лос-Анджелесі. Але закохані поки не поспішають з одруженням, оскільки цього літа Аріана буде зайнята промокампанією її четвертого музичного альбому, попередній продаж якого стартує 20 червня.



До слова, 2 червня Піт зробив два татуювання в честь Аріани: перше – у вигляді вух кролика з обкладинки її альбому Dangerous Woman 2016 року та друге – у формі ініціалів дівчини A. G. на великому пальці.