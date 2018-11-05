Дякую, наступний: Аріана Гранде присвятила пісню екс-бойфрендам

25-річна співачка Аріана Гранде, яка днями скасувала заручини з 24-річним телеведучим Пітом Девідсоном, випустила новий трек "Thank you, next" (перекладається "Дякую, наступний"), який присвячений колишнім партнерам.

Трек з'явився на офіційному YouTube-акаунті співачки 3 листопада.

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У пісня Гранде згадала своїх колишніх чоловіків: Девідсона, Міллера, а також Біг Шона і Рікі Альвареса.

"Майже вийшла заміж. І за Піта я так вдячна. Хотіла б сказати спасибі Малькольму. Тому що він був ангелом. Один навчив мене любові. Один навчив мене терпіти. Інший навчив мене болю. Тепер я така дивовижна. Я любила і я втратила", – співає Аріана у пісні.

Слухати пісню Аріани Гранде "Thank you, next":

Нагадаємо, Аріана Гранде і Піт Девідсон вирішили взяти паузу у стосунках та скасувати заручини. У ЗМІ подейкують, що причиною завершення стосунків Аріани та Піта стала раптова смерть екс-бойфренда співачки – репера Мак Міллера