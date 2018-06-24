"Дякую нескореному Володимирові Балуху за мужність": Порошенко відповів на лист політв'язня

В суботу, 23 червня, український політв'язень Володимир Балух написав листа президенту України. А 24 червня Петро Порошенко відповів на його лист.

Про це Президент України написав на своїй сторінці у Facebook.

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Президент України Петро Порошенко подякував кримському політв’язню Кремля Володимиру Балуху за лист, який той написав президенту з СІЗО Сімферополя, та ще більше вдячність виразив за мужніть бранця.

Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках – попри заборони та під загрозою жорстокого покарання,

– йдеться в дописі Порошенка.

Він також додав, що продовжить боротьбу за звільнення всіх українських заручників і робитиме все, щоб наблизити цю мить.

Нагадаємо, 25 червня у Залізничному районному суді Сімферополя проходитиме судове засідання, на якому повинні розглянути можливість умовно-дострокового звільнення за клопотанням захисту українського активіста Володимира Балуха.