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      "Дякую за можливість вкрасти ваш пакунок": у США злодій залишив вдячну листівку після крадіжки

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      Злодій залишив записку зі словами вдячності / Ілюстративне фото

      В американському штаті Міннесота стався курйозний випадок. Там злодій поцупив із ґанку пакунок та залишив листівку із подякою необачним хазяям.

      На клаптику паперу злодюжка саркастично подякував господарям дому за надану йому можливість вкрасти згорток. Про це інформує CNN.

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      Американка Гіларі Сміт замовила в Інтернеті різдвяний подарунок своєму начальнику з доставленням додому. Коли пакунок прийшов, вона не помітила його у себе під дверима, хоч їй і надійшло повідомлення від служби доставлення, що замовлення виконали.

      Натомість згодом вона помітила дещо інше – невеличку записку, а в ній – глузування від крадія, що привласнив собі пакунок.

      На верхній сходинці акуратно був складений аркуш з зошита. На цьому місці, мабуть, мав бути пакунок,
      – розповіла Гіларі.

      Жінка також показала листівку, яку їй залишив злодій.


      Записка, яку залишив крадій

      Швидка маленька подяка вам за можливість вкрасти ваш пакунок. Це дуже мило. Дякую. Новий власник вашого пакунку,
      – мовилося там.

      До слова, Гіларі вирішила відімстити винахідливому крадію. На своєму ґанку вона залишила ще один пакунок в разі, якщо злодій повернеться.

      У пакунку його чи її чекатиме сюрприз від мого собаки,
      – зауважила вона.

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      сьогодні
      8300
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пограбування Курйозні новини Новини США Новорічні свята
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