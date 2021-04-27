Жив у Росії та був призером Олімпіади: оприлюднили ім'я вбивці Мамедова у Дніпрі

У Дніпрі 24 квітня жорстоко вбили громадянина Азербайджану Анара Мамедова. Стало відомо, що поліція вважає кілером відомого азербайджанського спортсмена та призера юнацької Олімпіади з боротьби Джаббара Юсіфі. Він також виступав на змаганнях від Росії та був під слідством українських правоохоронців.

Про особу вбивці розповіли анонімні джерела. Поліція про нього повідомляла напередодні, однак називали тільки вік і громадянство.

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Яке його справжнє ім'я

Мовиться про громадянина Азербайджану з анкетними даними на особу 27-річного Джаббара Юсіфа (Юсіфі). Однак він у спортивних колах своєї батьківщини він більш відомий, як на 5 років молодший Джаббар Наджафов.

Ймовірно, чоловік змінив прізвище. Справа в тому, що останній пост на сторінціу фейсбуку Джаббара Наджафова з'явився у 2015 році. А сторінку Юсіфі створили у 2016 році. Також у 2014 році у twitter користувач з нікнеймом Джабар Юсіфі викладав світлини, на яких зображено людину, схожу на Наджафова.



Фото з соціальних мереж Джаббара Наджафова / Фото "Детектив info"

Юнацький період Джаббара

Хлопець був вихованцем Адигейської школи рукопашного бою та змішаних єдиноборств у Росії.

Він неодноразово перемагав на першостях Російської Федерації з панкратіону.

Потім Юсіфі/Наджафов начебто через сімейні обставини переїхав до Азербайджану та зайнявся греко-римською боротьбою.

У цьому виді змагань Джаббар здобував перемоги в чемпіонаті Азербайджану, на першостях світу і Європи.

У 2014 році був учасником Других Юнацьких літніх Олімпійських ігор, що проходили в китайському Нанкіні.

Там борець здобув перемогу в трьох сутичках, однак у фінальному двобої програв узбекському спортсмену Ільхому Бахрамову.

"Срібло" на змаганнях у Нанкіні вважається найбільшим досягненням у кар'єрі атлета Наджафова.



Джаббар Наджафов на зустрічі з президентом Азербайджану / Фото "Детектив info"

Кар'єра в Росії після зміни прізвища

У 2016 та 2018 році Джаббар брав участь у турнірах з міксфайту в Криму та бійцівському турнірі в Краснодарі. Чоловік завжди виступав у команді російських спортсменів.

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Перебування Джабара в Україні

Вперше до поля зору українських правоохоронців Джаббар Наджафов/Юсіфі потрапив за два місяці до розстрілу Анара Мамедова в Дніпрі. У ніч на 28 лютого азербайджанця затримали на стоянці біля станції метро "Палац Україна".



Джабар Юсуф після першого затримання / Фото телеграм-каналу Topor

Джабар виходив з автомобіля Mercedes і при появі патрульних витягнув із кишені куртки пістолет "Макарова", щоб позбутись його. Спортсмену тоді оголосили про підозру в незаконному обігу зброї. А вже 2 березня відбулось засідання суду, де йому обрали запобіжний захід.

На час слідства, Джабар мав бути під вартою. Однак йому дозволили вийти на волю під заставу 181,6 тисячі гривень. Ймовірно, такі гроші в нього були, оскільки вже 24 квітня він потрапив до об'єктивів камер спостереження, коли тікав після скоєння розстрілу.