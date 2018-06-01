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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото

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Вгадайте українську зірку за дитячим фото: тест
Вгадайте українську зірку за дитячим фото: тест / 24 Канал

Елегантні, красиві, стильні, часом еротичні, розкішні – такими ми звикли бачити зірок. Однак кожна з них колись була маленькою дитиною, яка полюбляла бешкетувати та їсти солодощі.

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей. Це свято є міжнародним, однак кожна нація по-різному проводить цей день, не забуваючи про свої особливі традиції. 

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У День захисту дітей 24 канал пропонує вам пройти тематичний тест та впізнати в архівних фотографіях українських знаменитостей.

 

 

Теги: Публікації Новини України Діти LifeStyle Тести
Джерело: 24 канал
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