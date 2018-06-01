Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
Елегантні, красиві, стильні, часом еротичні, розкішні – такими ми звикли бачити зірок. Однак кожна з них колись була маленькою дитиною, яка полюбляла бешкетувати та їсти солодощі.
Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей. Це свято є міжнародним, однак кожна нація по-різному проводить цей день, не забуваючи про свої особливі традиції.
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У День захисту дітей 24 канал пропонує вам пройти тематичний тест та впізнати в архівних фотографіях українських знаменитостей.
Джерело: 24 канал
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