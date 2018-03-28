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Джамала народила первістка: відоме ім'я дитини

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Джамала народила дитину
Джамала народила дитину

Знаменита українська співачка Джамала стала мамою. 27 березня вона народила хлопчика.

Щасливу новину співачка написала на сторінці в Instagram. Джамала вже оприлюднила ім'я хлопчика.

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Наш маленький принц. Моя найкраща з усіх пісня – Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов,
– зворушливо написала Джамала.

Допис новоспеченої мами за лічені хвилини вподобали понад 15 тисяч користувачів соцмережі. Люди вітають і Джамалу, і її чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова з народженням сина та не приховують радості від новини.

Нагадаємо, що нещодавно Джамала розповідала про останній місяць вагітності. Зірка не припиняла своєї кар'єри, брала участь у зйомках популярних телепроектів, зокрема, "Голос країни", та займалась вокалом зі своїми підопічними в шоу. Через таку активність Джамала побоювалась, що пологи можуть розпочатись передчасно, тому завжди возила із собою речі, які необхідно брати породіллям у шпиталь.

Теги: Новини України LifeStyle Діти Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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