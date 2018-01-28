Джамала одягнула вишиту романтичну сукню для вагітних: фото

Українська співачка Джамала, яка навесні очікує первістка, вже не вперше тішить фанатів світлинами з округлим животиком. Так, для зйомок проекту "Голос країни" Джамала приміряла чарівну вишиту сукню для вагітних.

Відповідні фото з’явились на Facebook-сторінці Джамали.

Джамала разом з Катериною Осадчою усміхаються на фотографіях, однак найбільшу увагу привертає округлий животик співачки. Біла сукня, прикрашена ручною вишивкою з різнокольорової вовняної нитки, лише підкреслила її жіночність.

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Як відомо, сукню спеціально для Джамали створила команда стилю телеканалу "1+1". Вже наступного тижня інтерв'ю з артисткою з'явиться у програмі "Світське життя".

Нагадаємо, що новий сезон співочого проекту "Голос країни" стартує вже сьогодні, 28 січня, на телеканалі "1+1" о 21:00.