Джамала поділилась досвідом материнства в улюбленій кав’ярні: ніжні фото
Українська співачка Джамала в рамках Дня захисту дітей для українського видання Vogue Ukraine розповіла, як змінилось її життя після материнства та чому вона продовжувала працювати на телевізійному проекті на 8 місяці вагітності.
34-річна артистка у стильному чорному вбранні з аксесуарами розповіла про особисте в кав'ярні її чоловіка "TAKAVA Coffee-Buffet". В інтерв'ю Джамала поділилась, що незважаючи на великі зміни після народження її первістка Еміра, вона все одно знаходить час на творчість.
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Звичайно, з народженням дитини багато чого змінюється, і ставлення до світу і музиці в тому числі. Але я не скажу, що цей час для мене занадто складний. У мене є абсолютно чудові бабусі і дідусі, які готові прийти на допомогу в будь-який час дня і ночі. До того ж ми знайшли няню. У мене залишається час для творчості і зйомок, навіть незважаючи на те, що я зараз годую,
– зізналась Джамала.
Джамала для Vogue Ukraine
Вона також розповіла, що під час проекту "Голос країни" 8 сезон на телеканалі "1+1" на 8 місяці вагітності вона сильно захворіла на грип. Купивши всі дозволені ліки, вона відправилась на знімальний майданчик і все одно продовжувала працювати.
"Коли я сіла в крісло і почала слухати і коментувати, думки про хворобу відійшли на другий план. Додому потрапила вже о першій годині ночі. Незважаючи на мій стан, все пройшло добре. Але насправді я себе відчувала нескінченно винуватою. Я не могла підвести людей, але ж в кінці кінців здоров'я моєї дитини для мене важливіше всього. Це була дійсно складна ситуація", – поділилась зірка.
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Джамала для Vogue Ukraine
Джамала для Vogue Ukraine
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