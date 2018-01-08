Джамала показала архівні фото з юності

Популярна українська співачка Джамала чуттєво привітала подругу з днем народження архівними фото.

Джамала в Instagram привітала свою близьку подругу. Джа опублікувала серію фото за роки дружби, серед яких була світлина, на якій співачці 17 років.

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"Час іде, хтось його пролистує... Ти дружина, я дружина, ти вже мама, я ось... Але якщо порівняти нас у 17 та зараз, ми все такі ж симпатичні хіпстери. До речі, коли збирала фото, побачила, що ми ніколи не домовлялися, що вдягнути, а виглядає так, що всі ці "горохи" та "смужки", і шорти, і "хакі" – все це про нас", – додала співачка.