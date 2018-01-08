00:37
9 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Джамала показала архівні фото з юності

19:08, 8 січня 1526 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Фото з Instagram

Популярна українська співачка Джамала чуттєво привітала подругу з днем народження архівними фото.

Джамала в Instagram привітала свою близьку подругу. Джа опублікувала серію фото за роки дружби, серед яких була світлина, на якій співачці 17 років.

Читайте також: Вагітна Джамала показала округлий живіт: фото

"Час іде, хтось його пролистує... Ти дружина, я дружина, ти вже мама, я ось... Але якщо порівняти нас у 17 та зараз, ми все такі ж симпатичні хіпстери. До речі, коли збирала фото, побачила, що ми ніколи не домовлялися, що вдягнути, а виглядає так, що всі ці "горохи" та "смужки", і шорти, і "хакі" – все це про нас", – додала співачка.

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on

Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою
8 січня, 22:02 Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою
2774
У нас все будет хорошо, а вот россиянам стоит подумать о своем будущем
8 січня, 22:01 У нас все будет хорошо, а вот россиянам стоит подумать о своем будущем
Семен Кабакаєв 4983
Передвиборча каса: хто стане
8 січня, 19:00 Передвиборча каса: хто стане "дойними коровами" політиків
Сергій Лещенко 783
Радянська
8 січня, 18:00 Радянська "уравніловка" повертається: українські вчителі будуть зобов'язані носити форму
Ольга Бродська 3666
Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні
8 січня, 17:05 Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні
2018
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук