Джамала показала, як насправді проходять репетиції з учасниками проекту "Голос країни"

Співачка Джамала, яка є суддею на популярному вокальному телепроекті "Голос країни", показала кадри із підготовки до ефірів. Зірка поділилась відео, на якому вона тренує учасників шоу.

Джамала, яка очікує на появу первістка, активно займається з учасниками телешоу "Голос країни" вокальними вправами, при цьому награваючи мелодію на синтезаторі. Таке відео співачка опублікувала на сторінці в Instagram.

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Зірка багато часу приділяє роботі тренера, що демонструє і під час прямих ефірів, і за кулісами. На кадрах Джамала показує козаку Сіромасі та Ірині Федишин, як правильно дихати під час співу. Цими порадами вона поділилась з усіма прихильниками.

Знову про дихання. Без нього, рідного, нікуди. Світлий, темний, широкий, близький звуки залежать від правильного або неправильного дихання. Як у вас є затиск в апараті (ротовому, – ред.) – нахиліть корпус і спробуйте заспівати, не докладаючи зусиль,

– пояснила Джамала.

Зірка додала, що під час роботи вона часто забуває про свій зовнішній вигляд. Тому, сконцентрувавши увагу на вакальних вправах, Джамала геть забула поправити свою зачіску, що видно у відео. Однак такий образ зірки тільки додав їй чарівності, впевнені прихильники.