Джамала повідомила, коли народить первістка

Українська співачка Джамала, яка навесні очікує первістка, розповіла про перебіг першої вагітності та плани на майбутнє. За словами співачки, народження дитини вона та її чоловік очікують вже до квітня 2018 року.

В програмі "Світське життя з Катериною Осадчою" Джамала зізналася, що Осадча для неї – приклад сучасної мами. До речі, саме Катя Осадча стала цього року "Мамою року" за версією журналу "Viva".

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"Минулого року була ведуча при надії, ти для мене такий приклад. Коли мене часто питають: "Як ти? Не хвилюєшся? Працюєш?". Я відповідаю: "Ви бачили Осадчу минулого року? Як вона працювала і робила програму "Світське життя"? І на сцені "Голосу". Для мене ти приклад", – відзначила співачка.



Катерина Осадча та Джамала

Джамала наголосила, що "вагітність – це не хвороба". Тому й не дивно, що майже всі жінки в Україні працюють до останнього та не йдуть в декрет.

Для мене дуже спокійно проходить вагітність, немає такого: хочу апельсинів о 12 ночі. Можливо, у когось таке було, але, мені здається, що це інструмент маніпулювання чоловіками, в той момент, коли дійсно хочеш уваги. Чом би й ні? Я намагаюся плавати, робити йогу,

– розповіла Джамала.

Також співачка відзначила, що на до прямих ефірів шоу "Голос" вона вже народить. Прямі ефірі стартують вже в квітні 2018 року.



Катерина Осадча та Джамала

"Я думаю, що не дійде до прямих ефірів, думаю, що це станеться раніше. І на прямих, сподіваюсь, все буде добре. Дай, Боже, я вже буду мамою", – додала вона.

Стать майбутньої дитини Джамала не розголошує. Однак Осадча висловила припущення, що це буде хлопчик.



Джамала