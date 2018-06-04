Джамала розповіла про переслідування російськими журналістами її батьків

Українська співачка Джамала розповіла, як російські журналісти намагаються отримати будь-яку інформацію про життя її рідних в окупованому Криму.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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За словами Джамали, одного разу батьки співачки впустили до себе в будинок гостей, не знаючи, що це журналісти.

Вони просто попросилися зняти кімнату як пара, сказали, що подорожують по Криму. А самі записували на диктофон те, що говорили мої батьки, а потім видали дуже неприємний матеріал. Знайшли мого двоюрідного брата в Москві. Бігали за ним по парку, коли він гуляв з дитиною. Хотіли, щоб він підтвердив, що він такий же "бандерівець", як і я. І у нього почалися після цього проблеми з роботою,

– зізналася вона.

Крім того, Джамала зазначила, що її батько категорично відмовився переїжджати.



Джамала з батьками / Instagram

Можливо, вони б і хотіли переїхати, бо атмосфера там дуже складна. З першого дня, коли там з'явилися "зелені чоловічки", я думала, що ж мені робити - перевозити або не перевозити батьків. Я була збентежена, не знала, що робити.

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"Він (батько – 24 канал) обожнює працювати на землі, дуже любить свій великий сад. У нас там черешні, інжир, гранат, кизил. Батько сам все вирощує. З першого дня, коли повернувся до Криму, почав висаджувати дерева. Тому коли я піднімаю питання переїзду, він навіть чути не хоче про те, щоб залишити свою землю. З іншого боку, батьки вже не молоді. На жаль, у них вже є певні хвороби. А від нашого будинку 30 хвилин треба їхати в найближчу лікарню в Алушті. Тому я постійно переживаю, як вони там самі. Вони так довго і так важко поверталися до Криму, що мені навіть соромно їм говорити про переїзд", – додала співачка.