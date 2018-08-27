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Джамалі 35: правила життя і найкращі цитати

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Джамала святкує день народження
Джамала святкує день народження / 24 Канал

Сусана Алімівна Джамаладінова, або просто Джамала. Сьогодні, 27 серпня, вона святкує свій 35 день народження. Горда представниця кримськотатарського народу, талановита музикантка та справжня українка! До свята редакція 24 каналу зібрала правила життя прекрасної Джамали.

Трішки про Джамалу

Переможниця Євробачення-2016 давно почала музичну кар’єру та встигла закохати у свій чарівний голос мільйони шанувальників. Її музика поєднує в собі джаз, ритм-н-блюз та етнічні вкраплення.

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Музикантка народилися у Киргизії. Туди тікала її прабабуся після депортації кримських татар з півострова. Пізніше сім’я повернулася на Батьківщину, де й росла Сусанна. Та, як знаємо, вже дорослій Джамалі довелося повторити долю прабабусі після анексії Криму Росією…

Родина Джамали
Джамала з рідними

Батьки співачки – теж музиканти. У дитинстві Сусанна мріяла стати співачкою і ветеринаром. Принаймні, наполовину мрія здійснилася. Освіта в Джамали музична. Вона з дитинства серйозно працювала над майбутньою кар’єрою. З юності вона брала участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

Переломним моментом стала перемога на молодіжному конкурсі "Нова хвиля" у 2006 році. А там понеслося! Джамала розірвала контракт із продюсером Оленою Коляденко (вона хотіла зробити з співачки традиційну російськомовну поп-діву) та з кожним роком ставала все популярнішою.

Після "Нової хвилі" Джамала замахнулася на "Євробачення". Однак у відбірковому турі програла Міці Ньютон. У 2016 співачка таки представила Україну на конкурсі і привезла нам перемогу!

У 2017 році Джамала одружилася. А через рік співачка народила первістка. Свого сина вона назвала Еміром-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулеймановим.

Весілля Джамали
Коханий Джамали на 8 років молодший

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Вона унікальна і голосом, і думками. Нам є чого у неї повчитися! Пропонуємо прочитати топ-цитати музикантки.

5 фактів про Джамалу: відео

Про щастя

Щаслива людина відчуває себе комфортно в будь-якій країні або місці.

"Щастя для мене – це коли немає ненависті між людьми, серед яких я живу. Коли люди добре ставляться один до одного. Не обов’язково любити, але важливо поважати іншу людину", – переконана співачка.

Джамала Євробачення
Джамала на "Євробаченні"

Про гроші

Я мрію рівно про такий гонорар, який забезпечив би мені спокійне існування, щоб спокійно записати альбом, щоб не концертувати хоча б три місяці.

"Тато мене вчив, що не можна залишати їжу на тарілці і накопичувати речі, якими ти не користуєшся", – якось поділилася спогадами Джамала.

Про музику

Я кожен раз співаю так, ніби це мій останній виступ.

"Бреше та творча людина, яка говорить, що їй байдуже, що думають люди", – впевнена співачка.

Джамала
Джамала не приховує емоцій

"Зараз такий час, що всім ніколи. Люди не слухають музику альбомами, у всіх є час тільки на модний торчок, коли просто проїжджає машина, з якої доноситься якась радіостанція. А ось сісти послухати музику повністю, сходити на концерт і послухати його цілком, прочитати книгу, а не просто цитати з Facebook, не вистачає часу, темп прискорився. Від цього мені якось сумно. Тому що ми пропускаємо щось дуже важливе", – поділася вона думками.

Життєве кредо

Моє життєве кредо – арабське прислів’я: "Жодна посудина не вміщає більше свого обсягу, крім глечика знань – він постійно розширюється".

Джамала
З днем народження, Джа! Хай квітів завжди вистачає

Вітаємо Джамалу зі святом! І щиро дякуємо за творчість.

Автор: Настя Сукач
Теги: LifeStyle Новини України Джамала Музика Новини Криму Публікації Статті
Джерело: 24 Канал
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