Джамала в образі білявки презентувала кліп The Great Pretender: відео

Українська співачка Джамала презентувала кліп на свою англомовну пісню The Great Pretender, яка входить до нового альбому Крила.

Зйомки відео відбувалися у київському БК імені Корольова, а також у культових місцях Берліна. Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.

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Джамала у новій відеороботі була зображена в образі білявки з 80-х років.

Джамала у кліпі The Great Pretender

"Чим більше я спостерігаю за людьми, тим більше розумію, що кожен з нас – це клубок протиріч. Ми всі прагнемо до чогось справжнього, але в той самий час суспільство, середа, держава та й вся сучасна цивілізація нав'язують нам правила гри", – розповіла про суть пісні зірка.

Дивіться кліп Джамали The Great Pretender:

Нагадаємо, Джамала презентувала новий альбом "Крила" 12 жовтня. Це п'ятий студійна платівка співачки.