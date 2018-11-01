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      Джамала в образі білявки презентувала кліп The Great Pretender: відео

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      Джамала у кліпі The Great Pretender
      Джамала у кліпі The Great Pretender

      Українська співачка Джамала презентувала кліп на свою англомовну пісню The Great Pretender, яка входить до нового альбому Крила.

      Зйомки відео відбувалися у київському БК імені Корольова, а також у культових місцях Берліна. Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.

      Читайте також: Джамала презентувала альбом "Крила": що треба знати про кожну з пісень

      Джамала у новій відеороботі була зображена в образі білявки з 80-х років.

      Джамала у кліпі The Great Pretender

      "Чим більше я спостерігаю за людьми, тим більше розумію, що кожен з нас – це клубок протиріч. Ми всі прагнемо до чогось справжнього, але в той самий час суспільство, середа, держава та й вся сучасна цивілізація нав'язують нам правила гри", – розповіла про суть пісні зірка.

      Дивіться кліп Джамали The Great Pretender:

       

      Нагадаємо, Джамала презентувала новий альбом "Крила" 12 жовтня. Це п'ятий студійна платівка співачки.

      Теги: Новини України LifeStyle Джамала Музика
      Джерело: 24 Канал
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