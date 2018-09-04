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Джамала в звабливій сукні показала стильне фото з сином і чоловіком

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Джамала з сім'єю
Джамала з сім'єю / Instagram

Українська співачка Джамала продемонструвала шанувальникам сімейний знімок з чоловіком Сеит-Бекіром і сином Емір-Рахманом.

Джамала опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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"Наша сім'я у повному складі – я, чоловік, син та "китеня", – прокоментувала фото співачка.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Варто зазначити, що Джамала виглядає дуже елегантно. Чорна сукня підкреслила фігуру і декольте співачки. Для образу артистка злегка підкрутила волосся і зробила вишуканий макіяж з акцентом на очі.

джамала
Джамала / Instagram


Джамала / Instagram

Теги: LifeStyle Музика Діти і неповнолітні Джамала
Джерело: 24 Канал
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