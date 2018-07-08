Джамала влаштувала сімейну мандрівку поміж казкових краєвидів: затишні фото
Українська співачка Джамала вирішила відпочити разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим та сином Еміром-Рахманом на казковому відпочинку. Локацію перебування співачка не вказує, але пейзажі видаються схожими на Туреччину.
Серію миловидних фотографій артистка опублікувала у своєму Instagram. Сім’я Джамали приїхала в гості до своєї старшої сестри співачки – Евеліни.
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Родичі багато гуляють красивими вулицями та парками, коштують смачну їжу і купаються у водоймах. В одній зі своїх публікацій Джамала навіть зазначила, що "вже не хоче, щоб літо закінчувалось".
Фото з Instagram-Stories співачки
Джерело: 24 Канал
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