Джамала влаштувала сімейну мандрівку поміж казкових краєвидів: затишні фото

Українська співачка Джамала вирішила відпочити разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим та сином Еміром-Рахманом на казковому відпочинку. Локацію перебування співачка не вказує, але пейзажі видаються схожими на Туреччину.

Серію миловидних фотографій артистка опублікувала у своєму Instagram. Сім’я Джамали приїхала в гості до своєї старшої сестри співачки – Евеліни.

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Родичі багато гуляють красивими вулицями та парками, коштують смачну їжу і купаються у водоймах. В одній зі своїх публікацій Джамала навіть зазначила, що "вже не хоче, щоб літо закінчувалось".

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 7 Лип 2018 р. о 12:26 PDT



Фото з Instagram-Stories співачки