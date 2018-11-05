Джамала вразила кардинальною зміною зачіски: фото
Українська співачка Джамала, яка часто тішить прихильників оригінальним стилем, з’явилася перед публікою з неочікуваною зачіскою – з каре кольору блонд.
У новому образі зірка засвітилася в ефірі "Танців з зірками".
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Джамала блондинка
Проте смілива зачіска Джамали – це лише перука, яка до слова, виглядала дуже природно.
Додамо, що співачка уже з’являлася у образі блондинки у новому кліпі, який презентувала напередодні.
Джерело: 24 Канал
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