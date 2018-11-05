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      Джамала вразила кардинальною зміною зачіски: фото

      1109 Читать новость на русском
      Джамала
      Джамала / Фото з Іnstagram

      Українська співачка Джамала, яка часто тішить прихильників оригінальним стилем, з’явилася перед публікою з неочікуваною зачіскою – з каре кольору блонд.

      У новому образі зірка засвітилася в ефірі "Танців з зірками".

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      Джамала блондинка

      Проте смілива зачіска Джамали – це лише перука, яка до слова, виглядала дуже природно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

      Додамо, що співачка уже з’являлася у образі блондинки у новому кліпі, який презентувала напередодні.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       

      Теги: Новини України Джамала LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
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