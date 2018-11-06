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      Джамала вразила неймовірною схожістю з героїнею мультфільму "Ральф-Руйнівник-2": фотопорівняння

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      Джамала взяла участь в українському дубляжі мульфільму "Ральф-Руйнівник-2"
      Джамала взяла участь в українському дубляжі мульфільму "Ральф-Руйнівник-2" / Instagram / @jamalajaaa

      Українська співачка Джамала потішила своїх шанувальників "крутою" новиною. За її словами, вона озвучила гонщицю Інжекту в мультфільмі студії Disney "Ральф-Руйнівник 2: Інтернетрі" та навіть похизувалась схожістю з анімаційним образом героїні.

      Про це Джамала повідомила у своєму Instagram.

      Артистка поділилась враженнями, що вона насправді має дуже схожі риси зовнішності та характеру з героїнею мультфільму, щоправда, лише не їздить на мотоциклі.

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      Джамала взяла участь в українському дубляжі мульфільму "Ральф-Руйнівник-2"

      Це так круто, коли ти на 100% перевтілюєшся у свого героя і проживаєш маленьке життя. Окрім діалогів, у фільмі ви також почуєте пісню у моєму виконанні, але не дивуйтеся, коли почуєте не голос, до якого звикли, а голос гонщиці Інжекти. В цьому справжній виклик дубляжу – забути про свій особистий досвід. Взагалі, ми з Інжектою дуже схожі, я також люблю шалений ритм, швидкість і драйв. Єдина відмінність – не їжджу на байку,
      – поділилась схвильована співачка Джамала.

      Джамала і її героїня Інжекта в мульфільмі "Ральф-Руйнівник-2"

      Прем’єра американського 3D комедійного мультфільму відбудеться в Україні 22 листопада. Стрічка, знята режисерами Річем Муром і Філом Джонстоном, розповідає про пригоди Ральфа в мережі інтернет. Варто додати, що мотиви нового мультфільму "Ральф-Руйнівник 2: Інтернетрі" використав американський інді-поп гурт Imagine Dragons, – головних героїв можна побачити у відеокліпі на пісню Zero.

      "Ральф-Руйнівник 2: Інтернетрі": дивитись трейлер онлайн

       

      Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Музика Кіно Джамала
      Джерело: 24 Канал
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