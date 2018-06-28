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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Джамала з маленьким сином і чоловіком приїхала до Львова: фото

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Джамала
Джамала / Фото з Іnstagram

Відома українська співачка Джамала показала першу родинну подорож з чоловіком і маленьким сином.

Джамала взяла сина у першу мандрівку недалеко – до Львова. Милим знімком співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Добрий день Львів! "Джазмени" прибули!!!" – підписала фото Джамала.

Співачка також виклала фото з джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, який відбувається з 27 червня по 1 липня у Львові.

"Дякую за цей день всім кого немає на фото і хто на них є", – написала артистка.

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Джамала Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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