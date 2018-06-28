Джамала з маленьким сином і чоловіком приїхала до Львова: фото
Відома українська співачка Джамала показала першу родинну подорож з чоловіком і маленьким сином.
Джамала взяла сина у першу мандрівку недалеко – до Львова. Милим знімком співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: У мережі показали Тіну Кароль без макіяжу
"Добрий день Львів! "Джазмени" прибули!!!" – підписала фото Джамала.
Співачка також виклала фото з джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, який відбувається з 27 червня по 1 липня у Львові.
"Дякую за цей день всім кого немає на фото і хто на них є", – написала артистка.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі