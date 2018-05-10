Джамала закликала підтримати MELOVINА
Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала закликала українців підтримувати MELOVINA, та порадила йому сконцентруватися.
Cлова підтримки для MELOVINA співачка написала у своєму Instagram.
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MELOVIN
"Україна не може голосувати сьогодні за свого учасника, але я вважаю підтримувати має обов‘язково !! Удачі тобі! Сконцентруйся, абстрагуйся, ні з ким не розмовляй, з Богом", – написала співачка.
Нагадаємо, MELOVIN виступить сьогодні у другому півфіналі з піснею "Under The Ladder". За прогнозами букмекерів співак має всі шанси потрапити у фінал.
MELOVIN – "Under the Ladder": дивіться відео кліпу
Джерело: 24 Канал
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