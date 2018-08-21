Джамала записала новий трек Nevermind: відео

Українська співачка Джамала записала новий трек Nevermind у співпраці з Іваном Клименко та з Vanek Foundation.

Частину нового треку Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка розповіла, що ідею створити спільну пісню подав Іван Клименко, запропонувавши їй демо, але не маючи ні тексту, ні мелодії.

Джамалі сподобалася ця пропозиція і трохи згодом вона створила мелодію, а на неї поклала слова.

Мені здається, я написала вокальну мелодію і текст за десять хвилин... Після того, як ми переслухали трек, я запропонувала змінити пару моментів, але Ваня сказав: "мені все подобається, не треба нічого міняти". Я завжди намагаюся покращувати пісню до нескінченності,

– наголосила співачка.

Слухати новий трек Nevermind:

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 20 Сер 2018 р. о 3:03 PDT