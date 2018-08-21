Джамала записала новий трек Nevermind: відео
Українська співачка Джамала записала новий трек Nevermind у співпраці з Іваном Клименко та з Vanek Foundation.
Частину нового треку Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка розповіла, що ідею створити спільну пісню подав Іван Клименко, запропонувавши їй демо, але не маючи ні тексту, ні мелодії.
Джамалі сподобалася ця пропозиція і трохи згодом вона створила мелодію, а на неї поклала слова.
Мені здається, я написала вокальну мелодію і текст за десять хвилин... Після того, як ми переслухали трек, я запропонувала змінити пару моментів, але Ваня сказав: "мені все подобається, не треба нічого міняти". Я завжди намагаюся покращувати пісню до нескінченності,
– наголосила співачка.
Слухати новий трек Nevermind:
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