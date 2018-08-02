Джамала засвітила чимале декольте у стильному образі: фото

Співачка Джамала розпочала зйомки нового кліпу на пісню "Крила". Українська артистка приміряла яскравий та досить пікантний образ.

Джамала активно займається своєю сольною кар'єрою. Зірка вже презентувала аудіозапис нової пісні "Крила" та готує презентацію ліричного кліпу до треку.

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Та поки тривають зйомки ролика, артистка вирішила показати кілька кадрів зі знімального майданчика. На знімках щаслива Джамала позує перед камерою у блискучій сукні з довгими руками. Співачка зробила стильну зачіску та макіяж, які дуже їй личили. Сережки у формі геометричної фігури завершили образ Джамали.

Я вмію літати... І вмію зніматися у своїх відеокліпах,

– інтригуюче написала Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 2 Сер 2018 р. о 4:19 PDT

Однак увагу користувачів привернули не тільки стильні речі, але й пишне декольте, яке засвітила артистка. Прихильники не стримували захвату від анонсу нового відео та вигляду Джамали.



Джамала



Співачка Джамала на зйомках кліпу



Джамала засвітила пишне декольте



Розкішна Джамала



Чарівна Джамала



Щаслива Джамала

Слухайте пісню Джамали "Крила" (аудіо):