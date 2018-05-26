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Джамала здивувала незвичною зачіскою в стилі Насті Каменських: яскраві фото

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Джамала змінила імідж
Джамала змінила імідж / Фото із соцмереж

Щаслива мама та співачка Джамала не припиняє дивувати прихильників у соціальній мережі Instagram. Зірка показала зачіску в стилі Насті Каменських.

Як відомо, співачка Джамала, яка народила первістка 27 березня, вирішила не припиняти своєї вокальної кар'єри. Ба більше, зірка демонструрє, як вона вправно виконує материнські обов'язки та встигає зніматись у телевізійних проектах. Окрім цього, артистка знаходить час і для експериментів з іміджем. 

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Так, на сторінці в Instagram Джамала показала незвичну зачіску в стилі Насті Каменських. Зірка зробила тонкі кучері, що додало її волоссю значного об'єму. Допомогла Джамалі перевтілитись її подруга та фотограф Марина Карпій.

Іноді все, що тобі потрібно – це кучері, подруга і чебуреки, або як там вони називалися, Джамало,
– прокоментувала Марина Карпій.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Судячи зі знімків, Джамалі до вподоби новий образ. Артистка радісно позувала перед камерою у білій футболці з яскравим малюнком, показуючи нову зачіску. 

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
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