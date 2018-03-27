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Джамала знялася у фотосесії та розповіла, чи буде далі працювати в проекті "Голос країни"

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Українська співачка Джамала знялася у новій фотосесії для грянцю ELLE, та розповіла виданню цікаві деталі про свою вагітність.

Співачка продемонструвала чималий животик під час знімань для глянцю ELLE. На фото Джамалу можна побачити у вишуканій приталеній сукні, а також пишній блакитній сукні.

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В інтерв’ю для глянцю журналу Джамала розповіла, що багато хто намагався дати їй поради щодо народження дитини. Однією з порадниць була Катя Осадча, яка у лютому минулого року вдруге стала мамою.

"Катя мені радила і дієтолога, і якісь лайфхаки, як не набрати зайву вагу. Я все послухала, але вирішила керуватися власними відчуттями. Я дуже вдячна всім за поради, але хотілося б йти своїм шляхом. Я не наймала загін консультантів і дієтологів, можна сказати, розробила систему харчування самостійно. Я для себе вирішила, що до трьох годин можна їсти все, що хочеш, а от ближче до вечора вже потрібно подумати, що можна, а що ні", –поділилася Джамала.

Варто додати, що народжуватиме дитину Джамала під час прямих ефірів проекту "Голос країни", де Джамала бере участь як журі. За словами співачки, вона ще точно не знає, як вчинить з прямими ефірами.

"Наступного місяця починаються прямі ефіри "Голосу". Виходить, що декрету не буде. З "1+1" ми ще не обговорювали, які можуть бути варіанти, але щось вигадаємо. Якщо так співпаде, що під час прямого ефіру я буду народжувати, хотілося б, щоб мене замінив мій продюсер Ігор Тарнопольський. Це можуть бути і колеги-музиканти, і хтось із моєї команди – в загальному, люди, які знають мої смаки і те, як я займалася зі своїми підопічними", –пояснила артистка.

Теги: LifeStyle Фотоновини Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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