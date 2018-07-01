Джаред Лето зіграє лиходія-вампіра в екранізації коміксів про Людину-павука
Відомий американський музикант і актор, лідер рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето зіграє головну роль лиходія-вампіра у фільмі "Морбіус" за коміксами Marvel.
Джаред Лето зіграв Джокера у "Загоні самогубців" – фільм знятий за коміксами DC. Зауважмо, що компанії Marvel та DC Comics ведуть активну боротьбу між собою і перед тим, щоб прийняти пропозицію на зйомки у фільмі, Джаред Лето хотів особисто переконатися, що фільм буде зроблений "у правильному ключі". Про це повідомляє Variety.
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Остаточне рішення про зйомки актор прийняв після зустрічі зі шведським режисером Даніелем Еспіносою, який буде знімати "Морбіус".
Дата виходу фільму на екрани наразі невідома.
Джерело: 24 Канал
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