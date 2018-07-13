17:40
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін планують скромне весілля: подробиці

430 Читать новость на русском
Хейлі Болдуін і Джастін Бібер
Хейлі Болдуін і Джастін Бібер / Фото з відкритих джерел

24-річний співак Джастін Бібер напередодні зробив пропозицію своїй коханій, 21-річній моделі Хейлі Болдуін. Стало відомо, що зіркова пара планує відсвяткувати весілля в невеликому колі своїх сімей без гучної церемонії із знаменитостями.

Про це повідомляє інсайдер виданню US Weekly.

Читайте також: Джастін Бібер офіційно підтвердив заручини з Хейлі Болдуін

На даний момент вони хочуть провести невелику церемонію в колі своїх сімей. Вони не планують величезне весілля зі знаменитостями. Вони одружуються по любові і не хочуть розкішного весілля,
– йдеться у джерелі.

Крім того, зіркову пару помітили на вулицях Нью-Йорка. Для романтичної вечері Хайлі і Джастін обрали неформальні наряди у спортивному стилі.


Хейлі Болдуін і Джастін Бібер


Обручка Хейлі Болдуін

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Джастін Бібер Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сьогодні, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 651
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 520
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1086
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1829
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 964
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук