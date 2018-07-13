Джастін Бібер і Хейлі Болдуін планують скромне весілля: подробиці

24-річний співак Джастін Бібер напередодні зробив пропозицію своїй коханій, 21-річній моделі Хейлі Болдуін. Стало відомо, що зіркова пара планує відсвяткувати весілля в невеликому колі своїх сімей без гучної церемонії із знаменитостями.

Про це повідомляє інсайдер виданню US Weekly.

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На даний момент вони хочуть провести невелику церемонію в колі своїх сімей. Вони не планують величезне весілля зі знаменитостями. Вони одружуються по любові і не хочуть розкішного весілля,

– йдеться у джерелі.

Крім того, зіркову пару помітили на вулицях Нью-Йорка. Для романтичної вечері Хайлі і Джастін обрали неформальні наряди у спортивному стилі.



Хейлі Болдуін і Джастін Бібер



Обручка Хейлі Болдуін

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення. Напередодні стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.