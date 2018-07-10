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Джастін Бібер офіційно підтвердив заручини з Хейлі Болдуін

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram / @ justinbieber

Канадський виконавець Джастін Бібер вирішив не породжувати більше чуток навколо його пропозиції одруження моделі Хейлі Болдвін. Співак декілька годин тому підтвердив всі здогадки і назвав дівчину "коханням всього його життя".

Про це Бібер повідомив у своєму Instagram. Він залишив пост з чуттєвими чорно-білими фото, у якому написав, що дійсно освідчився коханій і що вже не може дочекатись на наступний період в їхньому житті.

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"Я хотів трохи зачекати, але чутки так швидко поширюються. Хейлі, я так тебе кохаю! Я хочу провести з тобою все своє життя, дізнаючись кожну частинку тебе з усім коханням і добротою. Я обіцяю, що наша сім'я житиме у чесності і буде єдиним цілим. Моє серце повністю належить тобі, і я завжди буду ставити тебе на перше місце. Ти кохання всього мого життя, Хейлі Болдвін, і я не хочу провести його ні з ким іншим. Ти робиш мене набагато кращим, і ми прекрасно один одного доповнюємо", – прокоментував освідчення артист.

 

Він додав, що зробив пропозицію своїй коханій на сьомий день сьомого місяця стосунків, що вже викликає деякі підозри щодо вірності його тимчасового роману з Селеною Гомес на перетині 2017-2018 років.

Ми заручилися на сьомий день сьомого місяця, і це прекрасно. Число сім – це число духовної досконалості. І, до речі, я не планував цього. Але в будь-якому разі моя душа спокійна за те, що наше майбутнє тепер забезпечено. "Той, хто знаходить дружину, знаходить добро і отримує милість від Господа,
– підсумував свій пост Джастін.

Хейлі також не залишилась осторонь події і зазначила на своїй Twitter-сторінці, що невимовно щаслива в світлі останніх подій.

"Не знаю, чим я заслужила таке щастя, але я дуже вдячна Богу за цю неймовірну людину, з якою я розділю своє життя. У мене немає слів, щоб висловити мою подяку", – зазначила Болдвін.

 

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення.

Теги: LifeStyle Джастін Бібер Мода Зіркові весілля Музика
Джерело: 24 Канал
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