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      Джастін Бібер палко поцілував дружину Хейлі Болдуін: звабливі фото

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      Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
      Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram

      Американський співак Джастін Бібер, який цього року взяв шлюб з коханою Хейлі Болдуін, часто потрапляє в об'єктиви папараці і не приховує почуттів до своєї дружини. Днями артист вирішив зробити сюрприз шанувальникам у соціальних мережах і показав нові звабливі фото.

      Світлини закохані опублікували на своїй сторінка в Instagram.

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      Джастін Бібер показав палкий поцілунок з Хейлі Болдуін на чорно-білому знімку. Прихильники новоспеченого подружжя у захваті і забажали більше спільних знімків пари.


      Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram

      Хейлі Болдуін також опублікувала чуттєві фото, на яких обіймається і цілується з Джастіном. Модель лаконічно прокоментувала їх словом "мій" і емоджі серцем.


      Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram


      Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram

      Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

      Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.

      Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Зіркові романи
      Джерело: 24 канал
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