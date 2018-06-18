Джастін Бібер підтвердив свій роман з моделлю ніжними поцілунками: фото

Американський співак Джастін Бібер знайшов собі нову пасію – супермодель Хейлі Болдвін, з якою його вперше помітили на спільному відпочинку в Маямі.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Тоді пара не виявляла публічних почуттів, але фанати здогадувались, що між співаком і моделлю зав’язався новий роман. Джастін і Хейлі дружать з дитинства та навіть мали нетривалі стосунки у 2015 році.

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Цього разу солодку парочку побачили біля парку "Domino" в Брукліні. Пара зовсім не приховувала своїх почутті та ніжно обіймалась і цілувалась, спираючись на поручні біля річки.

Більше того, Бібер та Болдвін охоче фотографувались з шанувальниками. Одна з користувачок оприлюднила декілька фото, де її діти позують з Бібером, а Хейлі мило за цим спостерігає.

Допис, поширений SwagGirlChee (@browngirl_chee) 16 Чер 2018 р. о 7:24 PDT

Нагадаємо, що Джастін Бібер не вперше відновлює стосунки зі своїми колишніми дівчатами. Після раптового розриву стосунків співачки Селени Гомес і реп-виконавця The Weeknd, Джастін Бібер знову запропонував дівчині почати нове життя разом, – кілька років тому у них були відносини. Згодом у ЗМІ стало відомо, що закохані знову розійшлись, після чого в Джастіна був недовгий роман з моделлю Баскін Чемпіон.