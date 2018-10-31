Джастін Бібер повністю обстриг розкішну шевелюру: фото

Популярний співак Джастін Бібер приголомшив шанувальників кардинальною зміною іміджу – зірка дуже коротко підстриг своє довге волосся.

24-річний Джастін виклав фото в оновленому образі у Twitter. Судячи з кадру, Бібер обстриг волосся самостійно у себе у ванній.

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Новою зачіскою Бібер потішив багатьох фанатів, які написали безліч радісних коментарів.

"Боже, невже ми більше не побачимо цього масного неохайне волосся", "Джастін Бібер обстриг своє волосся і це найкраще, що трапилося зі мною в 2018-му", – писали юзери.

Джастін Бібер до зміни іміджу з коханою Хейлі Болдуін

Нагадаємо, що у Джастіна Бібера зміни не лише у стилі, а й в особистому житті. У ЗМІ пишуть, співак та його кохана модель Хейлі Болдуін розповіли своїм фанатам про те, що вони справді офіційно уклали шлюб.