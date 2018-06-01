Джастін Бібер розійшовся з новою подружкою після роману з Селеною Гомес

Одразу ж після таємного розриву стосунків Джастіна Бібера зі співачкою Селеною Гомес, юний виконавець мав короткочасні романи з кількома дівчатами. Останньою з них стала модель Баскін Чемпіон, з якою він теж розійшовся.

Про це повідомляють інсайдери видання ENews.

24-річний Бібер часто бував на прогулянках в компанії моделі, однак журналісти та прихильники останнім часом бачили його самотнім. Інсайдери зазначають, що закохані розлучилися, зберігши при цьому дружні стосунки.

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"Їхній роман ніколи не був серйозним. Ось уже цілий місяць вони не гуляють разом. Джастіну подобалося проводити час з Баскін, тому що вона приземлена людина, однак відстань не пішла на користь їхнім стосункам", – зазначив інсайдер.



Джастін Бібер і Баскін Чемпіон розійшлись

Джерело додало, що Джастін останнім часом практично не з'являвся в Лос-Анджелесі, через що не хоче в майбутньому доставляти Баскін незручності через його постійні від’їзди.

Нагадаємо, що після раптового розриву стосунків співачки Селени Гомес і реп-виконавця The Weeknd, Джастін Бібер знову запропонував дівчині почати нове життя разом, – кілька років тому у них були відносини. Цієї зими їх часто помічали на спільних відпочинках, на весіллі батька Бібера, а також навіть ходили чутки, що пара почала жити разом. Згодом у ЗМІ стало відомо, що закохані знову розійшлись.