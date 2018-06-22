Джастін Бібер сходив на романтичне побачення з новою дівчиною: фото

Популярний канадський співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдуїн продовжують демонструвати на публіці свої почуття.

Нещодавно закоханих підловили за поцілунками на набережній у Брукліні, а також папарацці сфотографували їх під час романтичної прогулянки. 24-річний Джастін та 21-річна Хейлі трималися за руки і не приховували свої стосунки.

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуїн

Також у мережу потрапи кадр, на якому Бібер демонструє перстень на лівому безіменному пальні. Однак джерела стверджує, що у такий спосіб Джастін вирішив протролити таблоїди і спровокувати нові плітки у мережі.

Джастін Бібер "засвітив" обручку, але це не означає, що він одружується

Нагадаємо, нещодавно Джастін Бібер розірвав стосунки із співачкою Селеною Гомес та закрутив недовгий роман з моделлю Баскін Чемпіон.