Джастін Бібер сходив на романтичне побачення з новою дівчиною: фото
Популярний канадський співак Джастін Бібер і модель Хейлі Болдуїн продовжують демонструвати на публіці свої почуття.
Нещодавно закоханих підловили за поцілунками на набережній у Брукліні, а також папарацці сфотографували їх під час романтичної прогулянки. 24-річний Джастін та 21-річна Хейлі трималися за руки і не приховували свої стосунки.
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Джастін Бібер і Хейлі Болдуїн
Також у мережу потрапи кадр, на якому Бібер демонструє перстень на лівому безіменному пальні. Однак джерела стверджує, що у такий спосіб Джастін вирішив протролити таблоїди і спровокувати нові плітки у мережі.
Джастін Бібер "засвітив" обручку, але це не означає, що він одружується
Нагадаємо, нещодавно Джастін Бібер розірвав стосунки із співачкою Селеною Гомес та закрутив недовгий роман з моделлю Баскін Чемпіон.